CFF Motorsport al Giro delle Valli Biellesi 2026: due equipaggi per il secondo Memorial Umberto Drago

Il fine settimana del 10 e 11 aprile porta CFF Motorsport sulle strade di casa: con partenza e arrivo da Cossato, il Giro delle Valli Biellesi 2026 – secondo Memorial Umberto Drago – è uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. La scuderia risponderà presente con due equipaggi iscritti alla Regolarità Turistica, pronti a difendere i colori del team tra i panorami del Biellese.

Un pilastro della scuderia sulla Lancia Fulvia

A rappresentare la continuità e lo spirito autentico di CFF Motorsport ci sarà l'equipaggio formato da Lorenzo Corniati e Luca Mosca, tra i volti più familiari e amati della scuderia. Lorenzo è molto più di un pilota: negli anni è diventato un punto di riferimento umano oltre che sportivo, un amico prima ancora che un compagno d'avventura. Al suo fianco Luca Mosca, navigatore preciso e affiatato, con cui condivide da tempo non solo l’abitacolo ma anche la stessa passione viscerale per le auto storiche. I due si presenteranno al via a bordo della splendida Lancia Fulvia Coupè del 6° raggruppamento: un'auto che incarna perfettamente la filosofia della regolarità storica, da guidare con sensibilità e rispetto.

"Il Giro delle Valli Biellesi è una gara speciale per noi: è casa nostra, è la gara dove il tifo è più caldo e dove ogni chilometro ha un sapore diverso. Con Luca abbiamo un'intesa collaudata e la Fulvia conosce queste strade quasi quanto noi. Vogliamo fare una bella prestazione e goderci ogni momento." – Lorenzo Corniati

New entry: la Mini Cooper di Fontanella e Agazzone

La seconda novità di questo fine settimana è l'ingresso in scuderia di Marco Fontanella e Dario Agazzone: una new entry che porta entusiasmo fresco e tanta voglia di mettersi alla prova. Il duo scenderà in gara a bordo di una Mini Cooper del 5° raggruppamento, icona senza tempo del motorsport che si addice perfettamente all'ambiente della regolarità storica. Per loro sarà il battesimo ufficiale con i colori CFF e l'occasione perfetta per iniziare a costruire la loro storia all'interno della squadra.

"Entrare a far parte di CFF Motorsport proprio in occasione del Giro delle Valli Biellesi è qualcosa di speciale. Siamo caricatissimi, vogliamo imparare il più possibile e vivere questa esperienza con lo spirito giusto. Speriamo di essere degni rappresentanti della scuderia fin dalla prima uscita." – Marco Fontanella

Un grande in bocca al lupo ai nostri equipaggi: che la Fulvia e la Mini portino a casa un weekend indimenticabile, sulle strade che ci appartengono.