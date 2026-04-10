ANPI 2026, al via la campagna di tesseramento a Cavaglià

La Sezione "Borra Savio Machieraldo Tempia", gruppo di Cavaglià, ha organizzato per domani sabato 11 aprile una giornata di comunità e cultura. Al salone Polivalente Cavaglià (Via S. Giovanni Bosco, 5) è stato organizzato dalle 17 l'apertura del tesseramento e dalle 18 è in programma il Concerto del Coro “Monte Mucrone” di Biella. A seguire è previsto un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

"Essere parte dell’ANPI non significa solo guardare al passato, ma difendere ogni giorno i valori di libertà, democrazia e solidarietà nati dalla Resistenza. Oggi più che mai, iscriversi o rinnovare la tessera significa dare forza alla nostra Costituzione", scrive l'ANPI.