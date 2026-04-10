Candelo, falsi messaggi per TARI e tributi comunali. Il sindaco avverte i cittadini: “È una truffa”

“Ci sono arrivate alcune segnalazioni: stanno girando messaggi falsi che parlano di TARI o comunque chiedono pagamenti per tributi comunali. Il messaggio invita ad esempio a chiamare con urgenza numeri che non appartengono al Comune: è una truffa”. Lo rende noto il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social.

E aggiunge: “Cosa fare se ricevi il messaggio: non chiamare il numero indicato nel messaggio; non cliccare su eventuali link; fai segnalazione alle forze dell'ordine. Se hai dubbi sui tuoi pagamenti e sui tributi, usa solo i canali ufficiali del Comune, chiamando o andando a verificare direttamente presso i nostri uffici. Condividete queste informazioni per proteggere soprattutto anziani e persone fragili da questi raggiri. E invito ancora a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine”.