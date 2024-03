L'abbraccio del Duomo a Massimo Marchi, FOTO Giacomo Chiarini per newsbiella.it

Nella mattina di oggi lunedì 18 marzo, al Duomo di Biella è stato celebrato il funerale dell'imprenditore biellese Massimo Marchi, AD di amministratore delegato della Marchi & Fildi S.p.A. e presidente della Filidea s.r.l, a una settimana di distanza dal tragico incidente in cui ha perso la vita.

Nell'omelia il Vescovo Roberto Farinella ha ricordato Massimo Marchi come un uomo, non solo un imprenditore, una persona che nel suo lavoro ha saputo valorizzare tutti quelli che hanno lavorato al suo fianco, oltre che il territorio, per il quale molto si è speso.