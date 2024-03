Massimo Marchi, il cordoglio di Città Sudi

Citta Studi esprime profondo cordoglio per la triste perdita di Massimo Marchi, past President e Consigliere del Polo di Innovazione Tessile. Increduli e profondamente rattristati per la scomparsa di un imprenditore lungimirante e persona stimata che ha sempre saputo mettere in primo piano i valori umani, il Presidente e il Direttore Generale con tutto il Consiglio di Amministrazione e lo staff di Città Studi si uniscono al dolore della famiglia.

Le parole del presidente di Città Studi, Ermanno Rondi. "Nel profondo dolore per la perdita di un collega, ma soprattutto di un amico rivolgo un pensiero ed un abbraccio alla famiglia e a Giovanni che saprà continuare con grande professionalità l'opera del padre".