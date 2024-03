"Ricordiamo la figura del dott. Massimo Marchi come esempio di grande generosità e competenza messe a disposizione della comunità biellese. Un uomo che ha saputo coniugare lungimiranza, visione e altruismo in tutti i numerosi ruoli ricoperti, sia in ambito imprenditoriale sia all’interno della Fondazione. Esprimiamo alla famiglia il cordoglio di tutta la nostra struttura".

Lo scrive Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.