Biella ricorda Martino Borrione con una toccante fiaccolata a Bielmonte FOTO e VIDEO

In tanti si sono dati appuntamento a Bielmonte per ricordare Martino Borrione in una toccante e commovente fiaccolata, andata in scena nella prima serata di oggi, 16 marzo.

L'iniziativa congiunta ha visto insieme Soccorso Alpino, Associazione Bi-Nepal e Bielmonte: tutti uniti per commemorare una figura molto conosciuta del nostro territorio, impegnata da anni nel mondo del volontariato, oltre che essere componente del direttivo del CAI Biella e membro della delegazione biellese del Soccorso Alpino. Borrione era scomparso nel novembre 2023, all'età di 74 anni, mentre si trovava in Nepal. La notizia della sua morte aveva gettato nel dolore la comunità biellese.

I presenti hanno poi concluso il momento di raccoglimento, attorno al fuoco, con un bicchiere di vin brulé. Il ricavato verrà devoluto all'Associazione Bi-Nepal.