Dolore nel Biellese, è morto in Nepal Martino Borrione

Dal Nepal è giunta una notizia che ha gettato nel dolore la comunità biellese. Stando alle informazioni raccolte, è mancato all'età di 74 anni Martino Borrione, presidente dell'associazione Bi-Nepal, Biella to Solukhumbu Onlus, membro della delegazione biellese del Soccorso Alpino e componente del direttivo del CAI Biella.

Sembra che sia mancato per un arresto cardiaco mentre si trovava nello stato asiatico. Era molto conosciuto nel Biellese, specialmente per la sua grande passione per la montagna: da anni, era in missione in Nepal con lo scopo di aiutare le popolazioni locali. Inoltre, da tempo si occupava di montagnaterapia.

Nel 2018 il quotidiano Newsbiella.it gli aveva dedicato un articolo (leggi anche: Da Biella al Nepal per beneficenza, la missione di Martino Borrione tra cuore e montagna).