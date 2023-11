In Duomo una messa in ricordo di Martino Borrione. Don Paolo Boffa: "Vogliamo fargli sentire la nostra vicinanza", FOTO

Sono state tante le persone che nella sera di oggi venerdì 10 novembre al Duomo a Biella hanno voluto ricordare Martino Borrione, mancato domenica in Nepal all'età di 74 anni, alla Santa Messa voluta da Soccorso Alpino, CAI Biella e Associazione Montagna Amica. Amici, conoscenti, hanno trovato posto tra i banchi, il Duomo era gremito, immerso nel silenzio, tra la commozione e i ricordi.

Toccanti le parole di don Paolo Boffa Sandalina: "Non siamo in cima alla montagna oggi, siamo in città, eppure ci sono tanti elementi che fanno sì che è come se ci trovassimo in montagna, dove quando fa freddo ci si stringe, per sentire meno il vento. E noi siamo qui oggi per ricordare Martino, per fargli sentire la nostra vicinanza, la nostra riconoscenza per quello che ha fatto. E ci stringiamo per essere vicini alla figlia, alla moglie di Martino. Domani è San Martino, una grande persona, un uomo che non ha avuto paura di spendere la sua vita per aiutare gli altri, e allora domani, rivolgiamo un pensiero anche a Martino, che anche lui ha fatto tanto per aiutare tante persone".

Tra i banchi anche Rodolfo Gilardi, ispettore provinciale AIB: "A nome del corpo AIB Piemonte porgo alla famiglia di Martino le più sentite condoglianze".