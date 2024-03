Tollegno: “Abbiamo sentito chiedere aiuto”. Mobilitate le forze dell'ordine, FOTO e VIDEO

Questa mattina, a Tollegno in via Craveia, alcune persone hanno sentito quello che pareva essere un grido di aiuto provenire da una zona adiacente alla strada e hanno chiamato il 112. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, e sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, 118 e Polizia. Le squadre hanno battuto la zona accuratamente senza esito fino a giungere alla conclusione che quello che era stato udito, e scambiato per un grido umano, probabilmente era altro.

Anche in questi casi, quando non si ha la piena certezza di ciò che sta accadendo è sempre molto importante chiamare i soccorsi. Sarà compito delle Forze dell'Ordine valutare l'intervento e le modalità.