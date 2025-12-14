Fratelli d'Italia, presente ad Atreju anche una giovane delegazione biellese

Ludovico Pluda e Annarita Paraggio, giovani militanti di Gioventù Nazionale – Biella, hanno preso parte alla grande kermesse nazionale di Fratelli d’Italia svoltasi a Roma, a Castel Sant’Angelo. Un appuntamento che ha riunito centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutte le province d’Italia.

Un’occasione di confronto, formazione e militanza, in cui la giovane delegazione biellese ha portato con orgoglio la voce e l’identità del nostro territorio, intrecciando relazioni con coetanei animati dagli stessi ideali di patria, merito e partecipazione.

«Essere a Roma con centinaia di giovani di tutta Italia – dichiarano Pluda e Paraggio – è stato un momento di grande entusiasmo e consapevolezza. Torniamo a Biella con ancora più determinazione per costruire, anche qui, una generazione capace di servire la propria comunità con coraggio e visione».

La presenza di Gioventù Nazionale – Biella alla manifestazione testimonia la vitalità di un movimento giovanile che cresce, si forma e si radica, pronto a raccogliere le sfide del presente con passione e responsabilità.