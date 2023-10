Crematorio di Biella: riapre dopo 4 anni, da lunedì riprende l'attività

Sono passati quasi 4 anni dal 26 ottobre 2018, il giorno in cui i Carabinieri fecero irruzione al tempio crematorio di Biella dopo un’attenta indagine durata settimane, arrestarono due persone, e venne messa sotto sequestro la struttura. E lunedì 16 ottobre il tempio crematorio di Biella riapre. Leggi Due arresti e sequestro

La nuova società concessionaria T.C.B. Tempio Crematorio Biella srl è costituita da Altair Funeral srl e Ecofly SpA.

"Ancora per questi giorni la messa a disposizione degli spazi per famigliari e dolenti sarà ridotta a causa della necessità di ultimare gli ultimi lavori di riqualificazione della struttura - spiega Michele Marinello di Altair Funeral - . Gli ultimi arredi arriveranno a giorni. Ogni operazione di cremazione sarà soggetta ad una procedura di tracciabilità di tutte le fasi in modo da garantire la massima trasparenza nell’effettuazione del servizio e l’annullamento dell’errore umano. Feretri e Urne saranno etichettati con un codice a barre generato dal software di gestione e “seguiti” nel corso di tutta la permanenza all’interno dell’impianto in ogni loro movimentazione attraverso la lettura del codice effettuata con un palmare in dotazione al personale; tale operazione consentirà anche di abbinare ad ogni operazione il riferimento dell’operatore che ha effettuato ogni singola fase. Un messaggio automatico da parte del sistema di tracciabilità avviserà l’Onoranza Funebre del termine dell’operazione di cremazione e del confezionamento dell’urna".

Non solo: l’impianto di Biella sarà dotato di un nuovo sistema di video-sorveglianza che consentirà di verificare anche in tempo reale le attività all’interno della struttura lungo tutti i passaggi del processo di cremazione.

Le onoranze funebri del territorio sono già state contattate. A oggi sono una decina i corpi che attendono di essere cremati nell'impianto di Biella.

Qualche esempio delle tariffe: il servizio cremazione per i residenti di Biella sarà di 462,50 euro, che sale a 490.25 euro per i residenti in provincia e a 600 euro per i residenti fuori provincia.