Lutto a Bioglio, è mancato Enzo Florio: il ricordo del sindaco Stefano Ceffa

Lutto a Bioglio per la morte di Enzo Florio, mancato all'affetto dei suoi cari a 73 anni.

A ricordarlo, in queste ore, il sindaco Stefano Ceffa: “È stato, è e sarà un pezzo importante del nostro paese. Almeno una volta nella nostra vita ci ha sfamati tutti, o preparando la fagiolata della Sportiva o degli Arancioni, o con la bagna cauda o alla festa patronale. Un piatto dell'Enzo ce lo siamo mangiati tutti. E che buono che era! Quanti grazie gli dobbiamo dire? Quanti piatti hanno regalato solidarietà e sollievo a chi aveva bisogno? Quante volte con la pala e la tuta arancione dell'AIB ha fatto a pugni con il fuoco che può fare male, portarsi via i nostri boschi, il nostro ambiente. Grazie per tutto, grazie per la tua vita, bella, piena di cose belle. Grazie per la tua testimonianza di servizio semplice, mai sbandierato, mai protagonista ma sempre così capace di indicare il bello che c'è nel donarsi. Un abbraccio a Rosella, a Luca, a Valerio e a Nicolò che da anni serve la nostra comunità nel Consiglio Comunale. Buon Cammino Enzo e Grazie”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Bioglio. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 10 di sabato 24 febbraio.