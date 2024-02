Lavori al parcheggio del Bellone, Corradino; "Importante per rilanciare l’immagine del quartiere"

Nei giorni scorsi è partito il progetto volto al restyling del parcheggio Borgo del Piazzo (ex parcheggio del Bellone): uno dei tasselli con cui l’Amministrazione punta a dare nuovo impulso e una nuova identità al Borgo storico del Piazzo.

"L’impresa esecutrice dei lavori manterrà accessibile l’accesso al parcheggio interrato fino a quando le condizioni di sicurezza e l’avanzamento dei lavori lo garantiranno – afferma il sindaco Claudio Corradino -. Il nostro primo obiettivo è infatti quello di mettere in atto ogni misura possibile per ridurre i disagi a cui, purtroppo inevitabilmente, andranno incontro i cittadini. Il nostro Comune ha deciso un investimento importante per la riqualificazione ambientale nell’area di accesso al borgo del Piazzo attraverso la valletta del Bellone in modo da rendere più sicura quella zona. L’altra faccia della medaglia, però, è che i lavori causeranno disagi ai residenti. Disagi meno impattanti quando le ditte lavorano in modo corretto e noi vigileremo affinchè tutto proceda nel migliore dei modi”.

L’area esterna del Bellone verrà completamente riqualificata, con un nuovo sistema a gradoni in terra armata, il rifacimento di tutta la pavimentazione con sistema drenante, l’introduzione di nuove barriere stradali, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la regimazione e lo smaltimento delle acque e la tracciatura della segnaletica che delimiterà i posti auto. Il parcheggio resterà gratuito e a completa disposizione di cittadini e turisti.

“I disagi ci sono e saranno inevitabili – prosegue il sindaco Corradino –, ma sono un piccolo pegno da pagare per eseguire questi lavori di riqualificazione ambientale. Pur consapevoli delle scomodità arrecate ai cittadini e alle attività del Borgo storico, siamo certi di aver compiuto un passo importante per rilanciare l’immagine del Piazzo, soprattutto in vista della promozione della stagione estiva e di tutte le iniziative intraprese dalla mia Amministrazione per dare lustro al nostro amato Borgo".

E conclude il primo cittadino: “Sentita l'impresa appaltatrice, stante la necessità di dare corso alle lavorazioni di scavo in prossimità dell'ingresso del parcheggio multipiano, lo stesso dovrà essere interdetto alla circolazione presumibilmente a partire dalla fine di marzo, per circa un mese”.

Valorizzare l’area di accesso del borgo si pone diversi obiettivi: in primis un cambiamento a livello di impatto estetico di uno degli ingressi principali al Piazzo, ma anche il miglioramento della fruizione a favore degli utenti. Inoltre si vuole migliorare la percezione della sicurezza, con una nuova illuminazione pubblica. Oggi l’area risulta sconnessa, senza segnaletica e illuminazione. Con questa operazione verrà garantito un maggiore decoro e ordine urbano.