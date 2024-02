Parcheggio del Bellone: da lunedì apre il cantiere, previsti 5 mesi di lavori

In particolare, il progetto del parcheggio interrato prevedeva la raccolta dell’acqua che percolava dalla collina del Piazzo in un serbatoio da cui poi veniva asportata tramite l’intervento di due pompe. "Questo complesso sistema - continua l'assessore -, non solo non approfittava della naturale pendenza del terreno, ma ha sempre creato problemi di manutenzione degli impianti idraulici che, nei periodi interessati da forti piogge, hanno comportato fermi agli ascensori e problemi di umidità. Nel nostro intervento verrà creata una nuova linea fognaria che si allaccerà a quella ai piedi della collina, nella quale convergeranno le acque raccolte".