In rinforzo alla Polizia Locale di Biella arriva “Lana”, Moscarola: “Nome scelto come omaggio al territorio”

Ci siamo quasi, a breve arriverà a Biella il cane anti-droga che il Comune ha acquistato per la sicurezza e il contrasto allo spaccio, e gli è già stato dato anche un nome: si chiama “Lana”. Una scelta non casuale, come spiega l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola: “Vuole essere un omaggio al territorio – spiega -. E' un pastore tedesco di circa 7 mesi che al momento si trova al Centro Allevamento e Addestramento Cani di Polizia Pubblica Amministrazione a Nettuno, in provincia di Roma”.

Prima che arrivi al comando di via Tripoli ci vorrà ancora un momento. “Prima si deve finire l'addestramento dell'animale – continua Moscarola - . Noi stiamo procedendo intanto con la scelta del suo conduttore al comando, che non appena Lana avrà terminato un primo periodo da sola, la raggiungerà per completare l'addestramento insieme”.

Lana, come ogni cane anti-droga, avrà infatti una sola persona che si occuperà di lei, che la porterà in giro durante i servizi mirati, che avrà il compito di accudirla. Fino a oggi Biella si è servita dell’Unità cinofila chiamata in rinforzo dal comune di Alessandria. “Ora vogliamo fare in modo che per esempio i bambini che frequentano i parchi possano essere liberi di muoversi come vogliono, che i genitori possano stare tranquilli che non troveranno nulla di pericoloso".

Se non ci saranno intoppi l'unità cinofila entrerà in azione in città a metà aprile. Quanto costerà questa scelta a Palazzo Oropa? L’acquisto del cane si aggira sui circa 1800 euro, altri 8.200,00 serviranno per attività formative dell’animale e del suo conduttore, mentre per visite e terapie veterinarie si è stimato intorno al 1.000,00 euro all'anno, altri 1.500,00 euro all'anno per il suo sostentamento, altri 500 euro per i mezzi per il trasporto dell’animale, oltre ad altri 500 euro per l’acquisto di beni di consumo (valigette con accessori specifici, pettorine personalizzate e idonei guinzagli) e altrettanti per l'assicurazione per responsabilità civile e penale derivanti dall’utilizzo dell’unità cinofila.