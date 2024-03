Biella, arrivata l'agente Lana: accoglienza in grande stile per il cane anti-droga della Polizia Locale VIDEO

Biella, è arrivata l'agente Lana: accoglienza in grande stile in centro (foto e video dalla pagina Facebook di Giacomo Moscarola)

“L’agente Lana è arrivata in città ed è subito diventata la star dei più piccoli bimbi che oggi l’hanno incontrata per Biella”. Con queste parole, il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola ha accolto in città il cane anti-droga che il Comune ha acquistato per la sicurezza e il contrasto allo spaccio.

“Oltre ad essere molto bella e molto docile ed affettuosa con i bambini, è molto brava sul suo lavoro come dimostrato dal video – spiega Moscarola - Per un paio di settimane farà ancora addestramento per poi poter essere pienamente in servizio verso metà aprile. Un altro importante risultato conseguito per la costante modernizzazione del corpo di Polizia Locale cittadino”.