A Viverone nuove telecamere di sorveglianza

E’ iniziata in questi giorni a Viverone la posa delle nuove telecamere di sorveglianza, che saranno installate sulla SP 228 all’ingresso da Piverone vicino alla condotta Enel (con lettura targhe); nella piazza davanti alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta; all’incrocio tra via Frate Lebole e Via al Castello in frazione Rolle-Bertignan; 3 telecamere in Piazzale Lido (con puntamento su Viale Lido, Viale Lungo Lago fino all’Info Point e Viale Lungo Lago fino al Marinella); 2 telecamere sul Lungo Lago in area verde dopo il Marinella; 2 telecamere a Punta Becco; all’incrocio dell’Hotel Marina verso frazione Comuna con lettura targhe; alla rotonda su SP 228 con lettura targhe-

“Le telecamere saranno collegate alle forze dell’ordine, - spiega il Sindaco Renzo Carisio - con un costo complessivo di 108 mila euro, di cui 60 mila di con contributo ministeriale e restante con fondi comunali. Con questo intervento, unitamente alle telecamere esistenti, pensiamo di avere dato un notevole contributo alla sicurezza dei nostri cittadini ed al settore turistico vicino al lago, come ci eravamo impegnati”