Uomo investito in Superstrada, è grave in ospedale (foto di repertorio)

Grave sinistro stradale in Superstrada. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe stato investito da un'auto all'altezza dell'uscita di Vigliano Biellese.

L'allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, 10 gennaio. Il ferito, un uomo di circa 63 anni, è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso.

In corso di accertamento la dinamica dell'accaduto, affidata ai militari dell'Arma: sembra che l'automobilista fosse impegnato a sostituire la gomma del suo veicolo rimasta forata prima di venir travolto da un altro mezzo in transito. Secondo le prime informazioni raccolte, al momento dei soccorsi era cosciente.