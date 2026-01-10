Rosazza e l'inverno, un fascino senza tempo: gli scatti di una lettrice FOTO

La bellezza di Rosazza non conosce confini. Perfino nella stagione invernale il borgo della Valle Cervo acquisisce nuovo fascino, come dimostrano gli scatti realizzati nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio, da una nostra lettrice Stefania Smorgon.
In Breve
sabato 10 gennaio
venerdì 09 gennaio
giovedì 08 gennaio
mercoledì 07 gennaio
martedì 06 gennaio
lunedì 05 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, mercato in centro. Andrea Ferrero: “Raccogliere istanze per favorire un clima di dialogo costruttivo”
E aggiunge: “Ritengo infatti che scelte di rilievo per il tessuto economico e sociale della città...