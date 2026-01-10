 / Valle Cervo

Rosazza e l'inverno, un fascino senza tempo: gli scatti di una lettrice FOTO

La bellezza di Rosazza non conosce confini. Perfino nella stagione invernale il borgo della Valle Cervo acquisisce nuovo fascino, come dimostrano gli scatti realizzati nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio, da una nostra lettrice Stefania Smorgon.

