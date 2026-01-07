Villanova, aggiornate le tariffe del canone unico patrimoniale

La Giunta comunale di Villanova Biellese ha approvato un aggiornamento delle tariffe relative al canone unico patrimoniale, con particolare riferimento alla tipologia di esposizione pubblicitaria.
L’adeguamento prevede un aumento del 10% delle tariffe in vigore, a partire dal 1° gennaio 2026, mentre le altre tipologie di occupazione restano confermate secondo quanto già stabilito dal Consiglio comunale nel 2021.
Per agevolare il reperimento di un nuovo operatore, il Comune ha deciso di spostare il termine di riscossione del canone pubblicitario per il 2026 dal 1° gennaio al 30 giugno.
L’Amministrazione comunale sottolinea che l’adeguamento si inserisce nel rispetto della normativa vigente, che permette agli enti locali di rivalutare le tariffe del canone unico patrimoniale sulla base degli indici ISTAT, garantendo così una gestione aggiornata e trasparente delle entrate comunali.