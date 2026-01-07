Dorzano: contributo di 6.425 euro per la Sezione Primavera

Il Comune di Dorzano ha stanziato un contributo di 6.425,10 euro a favore della Fondazione Asilo Infantile di Dorzano, destinato esclusivamente alla gestione della Sezione Primavera, in quanto in seguito alla cessazione dell’attività ordinaria della scuola per l’anno scolastico 2024/2025.

La decisione arriva dopo che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha annunciato la chiusura delle attività principali, dovuta al basso numero di iscritti e alla difficile situazione economico-finanziaria dell’ente. La Sezione Primavera rimane quindi l’unico servizio educativo attivo per i più piccoli sul territorio.

Il contributo rientra nel Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 0-6 anni, previsto dal D.Lgs. 65/2017, e fa parte della programmazione regionale 2025, volta a sostenere i servizi educativi pubblici e privati, ridurre le spese delle famiglie e valorizzare la qualità del personale educativo.

In particolare, la somma stanziata comprende 4.958,82 euro a carico dello Stato e 1.466,28 euro a carico della Regione Piemonte, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per coprire le spese di gestione della Sezione Primavera. Il Comune provvederà anche alla rendicontazione dell’utilizzo delle risorse, seguendo le indicazioni della Regione Piemonte.

L’Amministrazione comunale sottolinea che l’intervento è volto a garantire la continuità del servizio educativo per i bambini più piccoli e a sostenere le famiglie in un contesto di ridotte opportunità educative sul territorio.