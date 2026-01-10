Progetto e viabilità, a Biella il Comune incontra i residenti di Riva per i lavori di via Italia

Partecipazione e nutrito interesse ieri sera, 9 gennaio, nella sala parrocchiale di Riva, per la riunione pubblica rivolta agli abitanti del rione di Biella.

Al centro dell'incontro il progetto e il cronoprogramma dell'opera di riqualificazione del primo lotto di via Italia (nel tratto tra via Marochetti e via Dante), che prenderanno il via lunedì 12 gennaio. Presenti gli assessori Cristiano Franceschini (Lavori Pubblici), Giacomo Moscarola (Polizia Locale) e Domenico Gallello (Quartieri) che hanno illustrato i punti principali del piano di interventi unito alle modifiche alla viabilità previste durante le diverse fasi dei cantieri.

Come sottolineato dai membri della giunta comunale, si tratta di un'opera pubblica strategica per la città dal valore complessivo di 3 milioni e 300 mila euro, uno dei più significativi dell'amministrazione guidata dal sindaco Marzio Olivero. L’intervento interesserà l’intero asse di via Italia: da piazza Vittorio Veneto fino a via Marochetti. Per ridurre al minimo i disagi, soprattutto per i residenti e i commercianti, i lavori sono stati suddivisi in quattro lotti operativi. Il progetto prevede, inoltre, una serie di interventi sulla roggia del Gorgomoro che attraversa nel sottosuolo l’intera via, sui sottoservizi e il rifacimento della pavimentazione.

“Un investimento importante, che testimonia la volontà di restituire centralità, decoro e funzionalità a una delle strade più rappresentative di Biella – dichiara Franceschini, assieme a Moscarola e Gallello - Riqualificarla significa investire sul futuro della città e sulla sua attrattività. Sarà un cantiere complesso, che richiederà una gestione attenta e una pianificazione precisa ma che porterà benefici duraturi all’intera comunità. Siamo consapevoli che ogni trasformazione comporta sacrifici ma siamo altrettanto convinti che, con dialogo e collaborazione, potremo affrontare questo percorso con spirito costruttivo”.