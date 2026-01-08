Golf Club Cavaglià, al via la stagione 2026: ecco i primi vincitori

Martedì 6 gennaio al Golf Club Cavaglià ha preso il via la stagione 2026 con la Louisiana della Befana, gara a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford). Una sessantina i partecipanti al via malgrado la rigida giornata invernale.Nella classifica lorda vittoria di Paolo Protti/Giancarlo Magnani con 36 punti. Nel netto il miglior punteggio è stato ottenuto dalla coppia Fabrizio Ruffino/Monica Casalino con 42, seguiti da Ipaolo Buriasso/Piercarlo Miaja con 42 e Paolo Maza/Gianni Massaglia con 41. Prima coppia mista Alessandro Girelli/Anna Maria Lo Conte con 41.

Domenica al Golf Cavaglià riparte il classico Trofeo d’Inverno che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del Pro-Shop del club, metterà in palio dei premi importanti. Il 1° netto della classifica del circuito si aggiudicherà una Kube Travel cover by Sun Mountain e il 1° lordo una tuta da pioggia Under Armour. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score (Stableford) sulle 6 gare. In ogni tappa ci sarà premiazione e a seguire rinfresco.

La prima gara valida sarà in occasione del “Derby Juve Vs Toro by Golf Sì” (Stableford singola 18 buche 2 categorie) che sarà anche la prima prova valida per lo Score d'Oro e qualifica al campionato sociale. La gara è aperta a tutti (con premi per il lordo, i migliori di categoria e i “bomber” delle due squadre), mentre il risultato della sfida sul green tra tifosi granata e juventini sarà dato dalla somma dei migliori 11 score netti delle due squadre (dress code: maglia granata e bianconera). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Info: 0161/966771 o segreteria@golfclubcavaglia.it