A Chiavazza rinasce il centro per gli anziani e si inaugura l'illuminazione al nuovo campo sportivo

Chiavazza è un quartiere in fermento: dopo la notizia dell'inaugurazione di un nuovo supermercato lungo via Milano, ecco che ne segue un'altra che interessa i giovani e gli anziani.

In un certo senso è legata alla prima, in quando si tratta di interventi che verrebbero realizzati dalla ditta lombarda che ha proposto al Comune l'apertura di un nuovo supermercato, la cui discussione sarà argomento nel prossimo consiglio comunale cittadino.

Di che cosa si tratta? Per quanto riguarda gli anziani, della riapertura del centro che si trova in via Gamba, mentre per i giovani, della posa dell'impianto di illuminazione nel nuovo campo in viale Venezia.

"Il campo è stato inaugurato senza illuminazione come deciso dall'amministrazione Cavicchioli che aveva deliberato il progetto - spiega il vice sindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . Il problema è che può essere usato solo quando è giorno, e i giovani del quartiere sono quindi costretti ad allenarsi e giocare in un altro campo che non è il loro. Finalmente con le luci potranno tornare a casa, e giocare qui a tutte le ore del giorno, e per tutte le partite che vogliono".

A proporre la rinascita del centro anziani è invece l'assessore Gabriella Bessone. "E' un edificio comunale che gode di un'ottima posizione centrale, che deve essere restituito alla collettività. L'idea è quella di farlo tornare ad essere un importante centro di incontro per gli anziani, un loro punto di riferimento, ma non solo. Vogliamo che diventi un punto di aggregazione anche per giovani del quartiere, dove possano organizzare serate, attività extra scolastiche, insomma, un polo funzionale a servizio sia degli anziani che dei giovani, e dove si possa anche lavorare per fare nascere una collaborazione tra persone di diverse età. Già si sta lavorando molto nel quartiere con le scuole e i servizi sociali attraverso diversi progetti, e di questo ringraziamo anche il preside degli istituti, e intervenire su questo edificio in questa maniera significherebbe fare un altro importante passo verso la rinascita di Chiavazza".