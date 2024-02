Nuovo supermercato a Chiavazza? Se ne torna a parlare in consiglio, via libera con il "sì" della Lega

Era novembre del 2022 quando la Lega in consiglio comunale aveva bocciato l'arrivo di un nuovo supermercato a Chiavazza astenendosi dal voto con FI. A distanza di poco più di un anno, il carroccio biellese torna però sui suoi passi, e al prossimo consiglio ha tutta l'intenzione di votare "si" alla sua realizzazione, facendo a questo punto la differenza e dando il via libera al suo arrivo.

"Sono cambiate le condizioni - spiega il Capogruppo Alessio Ercoli - . Prima di tutto è cambiato il proponente e non sarà più un iper, la superficie sarà ridotta rispetto a quella pensata inizialmente e le opere in compensazione andranno a beneficio dei giovani e degli anziani del quartiere". Non è tutto. "La volta precedente sarebbe toccato a noi del consiglio comunale dire che l'area dove sorgerà il supermercato era degradata - prosegue Ercoli - , mentre anche in questo senso ci sono delle novità: ora ci troviamo di fronte alla relazione di un professionista che afferma che si tratta di un'area degradata e direi che la cosa è completamente diversa. Si tratta di un'operazione che farò del bene alla comunità di Chiavazza".

"Sono convinto che abbiamo fatto bene a bocciare il primo progetto - conclude il Capogruppo - , era completamente differente da questo. Poi non possiamo dire sempre di no, si tratta anche di privati che scelgono Biella per investire".