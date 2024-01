Biella, un Convegno sulla Riforma dello Sport e del Terzo Settore

Un importante appuntamento per il mondo associativo in un momento di grandi cambiamenti.

A che punto siamo con la riforma dello sport? a che punto siamo con la riforma del terzo settore? a queste e altre domande e’ orientato l’importante convegno che si terra’ venerdì 2 febbraio 2024 presso la sala conferenze del museo del territorio in via quintino sella a biella Organizzato dal C.S.E.N Centro Sportivo educativo nazionale comitato provinciale di Biella, avrà tra gli obbiettivi l’elaborazione del cambiamento in atto e non arrivare impreparati. sarà un momento importante per chiarire molti aspetti di un settore che riguarda lo sport di base, la socialità e l’integrazione e il lavoro sportivo.

I temi che saranno trattati sono: Lavoro Sportivo, Rasd, Privacy, Adeguamento Statuti, Casellario Giudiziario. La Partecipazione sarà gratuita per tutte le associazioni previa prenotazione e il programma prevede: Ore 17.45 Registrazione Partecipanti; Ore 18.00 Saluti di Benvenuto da parte del Presidente Provinciale di Biella Mauro Benedetti. Relatori della serata saranno: Dott.ssa Giusi Cenedese; Rag. Annarita Bertolo; Rag. Guglielminotti Bianco Carlo.

Per informazioni e prenotazione contattare la segreteria al numero 3289219974 oppure all’indirizzo email: segreteria@csenbiella.it