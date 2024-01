Valle Elvo, 76enne sventa la truffa via WhatsApp

Truffa sventata nella giornata di ieri martedì 23 gennaio in Valle Elvo da parte di una donna di 76 anni.

Ignoti le avrebbero mandato sul telefonino un messaggio con scritto che sua figlia si trovava in difficoltà economiche, e che per aiutarla avrebbe dovuto inviare a quel numero denaro via bonifico.

Fortunatamente, forse anche grazie alla campagna di informazione importante che stanno facendo i Carabinieri sul territorio, la donna non ci è cascata: non convinta di quanto stava accadendo ha telefonato alla figlia spiegando l'accaduto, quindi ai Carabinieri ai quali ha sporto denuncia contro ignoti.