“Truffe agli anziani: come prevenirle”, un incontro in CNA, FOTO

“Truffe agli anziani: come prevenirle” è il titolo di un incontro che è stato organizzato nella mattina di giovedì 16 novembre da CNA Pensionati Biella in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri e Biver Banca presso la sede CNA in via Repubblica 56 a Biella.

Tra i reati contro il patrimonio, la truffa agli anziani si configura come una pratica particolarmente odiosa, dal momento che colpisce una fascia debole della popolazione (peraltro in costante aumento, come dimostrano i dati anagrafici nazionali).