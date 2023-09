Truffe alle persone fragili: a Biella Chiavazza la Polizia Locale ha incontrato i cittadini, FOTO

"Ciao mamma! Questo è il mio nuovo numero di telefono. Vuoi salvarlo e mandami un messaggio per favore ....". E' solo uno dei tentativi di truffa perpetrate ai danni delle persone più fragili, che sono tra quelli che sono stati presentati nel pomeriggio di oggi mercoledì 13 settembre al teatro parrocchiale di via Firenze a Biella, nel quartiere di Chiavazza nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Aprite gli occhi non la porta".

A parlare ai cittadini che si sono presentati all'appuntamento alle 17 è stato il Vice Comandante della Polizia Locale Marcello Portogallo. "Dovete fare attenzione perchè queste persone sono dagli attori bravissimi - ha spiegato in apertura dell'incontro - , che si presentano vestite bene e molto gentili, e mentre stanno truffando voi, sono già pronti a farlo con un'altra persona. C'è gente che si alza al mattino e pensa di andare al lavoro, e loro si svegliano e pensano chi truffare".

Tra gli accorgimenti che sono stati fatti ai presenti c'è quello di non lasciare contanti in casa e se si hanno dei dubbi comporre subito il 112. "Non dovete avere paura di dire che siete stati truffati - ha continuato il Vice Comandante - , e se siete nel dubbio e non sapete chi avete di fronte, se dargli confidenza o meno, telefonate al 112 e chi è dall'altra parte della cornetta vi dirà come comportarvi".