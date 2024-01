Arcieri Biella, oro di squadra a Cantalupa

Nel weekend del 20 e 21 gennaio a Cantalupa si è tenuta la gara regionale 18 metri indoor di tiro con l'arco. Evento sognato e agognato da tutti gli arcieri piemontesi che una volta all'anno possono gareggiare tutti assieme.

Per l'occasione la Compagnia Arcieri Biella schiera in campo la squadra master femminile composta da Sara Pivaro, Eva Revera e Manuela Accotto. Nella specialità arco olimpico le tre arciere biellesi conquistano l'oro di squadra. Presente anche Lanza Melissa che purtroppo non raggiunge nessun gradino del podio.