Paura in Super, segnalata un'auto in contromano (foto di repertorio)

“Venite, presto: c'è un auto in contromano lungo la Superstrada”. Sarebbero state di questo tenore le segnalazioni di diversi automobilisti che, nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, hanno notato un mezzo che stava percorrendo l'arteria in senso opposto a quello consueto. Alcuni sarebbero riusciti ad evitare in tempo l'urto frontale.

Sul posto si sono portati gli agenti di Polizia per gli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che il veicolo sia stato poi fermato: alla guida un'anziana.