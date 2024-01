Biella-Novara un'odissea...una pendolare stanca scrive

La novità, almeno per me, è stata il trattamento riservato a noi passeggeri. Giunti a Casaleggio, la capotreno ci ha comunicato che il treno non poteva proseguire per il suddetto guasto e che avremmo continuato il viaggio fino a Novara in pullman. Siamo quindi scesi in una stazione deserta, nel mezzo del nulla, ad aspettare il bus. Dopo 10 minuti al gelo siamo tornati sul treno a scaldarci, certi che i tempi sarebbero stati lunghi. Ne abbiamo approfittato per chiedere aggiornamenti alla capotreno, che ha continuato a rispondere di non sapere nulla. La prima e unica informazione è arrivata verso le 18.10: la capotreno ci ha inviati a scendere nuovamente perché il treno doveva ripartire alla volta di Biella. Senza grandi speranze, credendole sulla parola, siamo ritornati davanti alla stazione di Casaleggio per altri 20 minuti, da soli e al freddo, senza nessuno cui chiedere informazioni. Dopodiché, verso le 18.30, è finalmente arrivato l'autobus sostitutivo.