Cosa è cambiato nelle promozioni dei prodotti pasquali dopo il caso Ferragni?

Le promozioni dei prodotti stagionali, come uova di Pasqua e colombe, continuano a essere centrali nel marketing, ma oggi vengono lette dai consumatori con occhi diversi. Il caso Ferragni-Balocco ha rappresentato uno spartiacque: l’Antitrust ha contestato una comunicazione ritenuta ingannevole sul legame tra acquisto del prodotto e beneficenza, riportando al centro il tema della trasparenza.

Questo non significa che la fiducia sia crollata. Al contrario, secondo una ricerca BVA Doxa del 2024, il 90% degli intervistati dichiara di fidarsi ancora degli influencer. È però cambiato il modo in cui il pubblico valuta le promozioni: oggi conta di più la chiarezza, la coerenza e la capacità di distinguere subito un messaggio commerciale da un contenuto autentico.

Anche per questo i giornali online mantengono un ruolo importante: aiutano a contestualizzare, approfondire e dare autorevolezza ai temi che circolano sui social. In una comunicazione sempre più veloce, l’informazione digitale di qualità resta un punto di riferimento prezioso.

L’articolo completo è disponibile sul blog di Atlantide: