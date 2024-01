A Candelo è conto alla rovescia per la Ysangarda Night Trail

Mancano pochi giorni alla giornata di sabato dedicata allo sport. La luna sta crescendo e il 27 gennaio sarà quasi piena e illuminerà il percorso della 10° edizione dell'Ysangarda Night Trail (nuvole permettendo).

“Il percorso è identico allo scorso anno – spiegano gli organizzatori - Le preiscrizioni chiudono giovedì 25 alle 24 ma è sempre possibile iscriversi da BIBOSPORT a Biella ritirando direttamente il pettorale sino a venerdì 26 sera, oppure sabato in zona iscrizioni con un supplemento per i non iscritti. Consigliamo il ritiro pettorale da BIBOSPORT per evitare possibili code. Il percorso è quasi totalmente su terra, con pochi tratti pietrosi, non presenta grossi dislivelli e lunghe salite, tutta da correre o camminare. A seguire Pasta Party per tutti preparato dagli Alpini di Candelo e Mottalciata e ottima Birra Menabrea. Inoltre, in collaborazione con Oasi Zegna e Ass. Amici del Fondo - Monticchio Camere e Sport, stiamo organizzando a Bielmonte - Bocchetto Sessera (Biella) una corsa serale su neve e ciaspolata, sulla pista di fondo. Due i percorsi 5 e 10 km. Si chiamerà Artignaga Snow Trail. A breve apriremo le preiscrizioni”.

Appuntamento, intanto, a sabato 27 gennaio, con partenza della 19 km alle 17.45 e della 10 km alle 17.50, sempre al Palazzetto dello Sport di Candelo. Gli arrivi saranno a Piazza Castello, davanti alle porte del Ricetto.