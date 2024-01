Portano via il cartello del sentiero in alta Valle Cervo, l'ignoranza non conosce confine (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco di Riabella)

L'ignoranza non conosce barriere o limiti. È notizia di questi giorni, infatti, che ignoti si sono impadroniti di un cartello della segnaletica sentieristica, posato dalla Pro Loco di Riabella.

Proprio quest'ultima ha segnalato l'accaduto sui propri canali social: “L'inciviltà colpisce ancora i nostri sentieri – si legge nel post - Purtroppo il cartello di inizio del percorso vertical chiamato anche Rampia Campel, posato a Bogna, è stato sradicato e portato via. Partiamo con il dire che non ci arrendiamo e il cartello verrà riposizionato, ma l’amarezza è tanta. Riteniamo che un gesto come questo colpisca tutta la comunità valligiana, tutti coloro che si impegnano ogni giorno a preservare e animare la Valle Cervo. Cosa possiamo aggiungere? Il karma fa parte delle leggi universali e noi confidiamo anche in questo”.