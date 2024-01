Gac Pettinengo, primo appuntamento nel 2024 con la Karneval Run

Definita l’attività della prima parte di stagione del GAC Pettinengo: anche quest’anno lo storico sodalizio biellese andrà a proporre alcuni classici della corsa su strada biellese.

Il primo appuntamento è già alle porte: poco meno di un mese, infatti, alla 6ª edizione dell’evento carnevalesco podistico che unisce grandi e bambini, agonisti e non agonisti. Si tratta di Karneval Run e Karneval School gestite in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini di Biella e in programma sabato 17 febbraio con partenza alle 15.30 per quanto riguarda la gara competitiva (5 chilometri) e mezz’ora dopo per la non competitiva e la corsa delle scuole (3,5 km).

Esattamente un mese dopo, il 17 marzo, sarà la volta della 43ª edizione della Biella-Piedicavallo, quasi una mezza maratona in salita: 18,7 chilometri di pura adrenalina con il “muro” finale a mettere in difficoltà anche atleti di alto livello. Contestualmente anche la 7ª Balma-Piedicavallo che ripercorre esattamente gli ultimi 7 chilometri della gara madre.

In piena estate, poi, la gara forse più amata del Biellese: la iconica corsa che unisce Biella e il Santuario di Oropa, giunta alla sua 49ª edizione. Sabato 27 luglio è una di quelle date da segnare con la matita rossa sul calendario: 12,2 chilometri da via Lamarmora a Biella, alle porte del Santuario con la solita grande incognita legata al meteo che di anno in anno regala sempre qualcosa si diverso, andando dalla pioggia battente al caldo afoso, rendendola così ancora più affascinante.

Tutto questo in attesa degli impegni autunnali e invernali, che presto verranno fissati ufficialmente, ma che sono già in cantiere. Per ogni informazione il sito è www.biellasport.net dove già sono aperte le iscrizioni per la Karneval Run.