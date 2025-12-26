Sport, musica, solidarietà: la Sgambata di Santo Stefano conquista il cuore di Biella FOTO e VIDEO

Ancora una volta la Sgambata di Santo Stefano si conferma un momento di festa, inclusione, sport e solidarietà. Nella mattinata di oggi, 26 dicembre, quasi 400 runners (in crescita rispetto allo scorso anno) hanno preso parte all'appuntamento podistico, realizzato dal gruppo Tapa Run Biella, presente con un ospite speciale: il “Grinch” di Natale.

Corridori e camminatori si sono ritrovati in piazza Martiri della Libertà per rinnovare gli auguri a tutti i biellesi attraversando il centro della città.

Dopo le foto di rito, la comitiva ha affrontato due percorsi diversi (5 e 3 km) e fatto tappe nei luoghi più caratteristici del capoluogo di provincia, come il Piazzo, i Giardini Zumaglini, piazza Vittorio Veneto e via Italia.

Oltre allo sport, è stata protagonista anche la musica grazie all'esibizione di “O’ Principe” Policarpo Crisci che, insieme ai partecipanti, ha intonato un allegro canto natalizio prima del rientro in piazza Martiri.

L'evento ha avuto anche uno scopo benefico: le offerte raccolte, infatti, saranno devolute ad un orfanotrofio in Africa.

La Sgambata di Santo Stefano è l’ultimo appuntamento del calendario delle corse solidali 2025, promosso dal gruppo Tapa Run Biella, guidato da Mario De Nile, che ha portato sulle strade della provincia migliaia di persone.