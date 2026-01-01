80 persone alla Sgambata di Capodanno a Coggiola in ricordo di Lentini FOTO

Circa 80 persone hanno partecipato questa mattina 1° gennaio a Coggiola, in alta Valsessera, alla tradizionale sgambata di Capodanno, appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama sportivi e appassionati per iniziare il nuovo anno all’insegna del movimento e della convivialità.

La partenza nel video di Ruggero Coltro

L’edizione di quest’anno è stata anche un momento di ricordo per Vincenzo Lentini, ideatore della manifestazione sportiva, scomparso oltre tre anni fa e ancora molto presente nel cuore di chi ha condiviso con lui la nascita e la crescita dell’iniziativa.

Al termine della sgambata, come da tradizione, spazio alla convivialità con panettone per tutti e lo scambio degli auguri per l’anno appena iniziato. L’evento ha avuto anche una finalità solidale: grazie alla generosità dei partecipanti sono stati raccolti 260 euro, che verranno devoluti in beneficenza alla comunità “L’Albero” di Masseranga.