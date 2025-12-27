Oltre 100 runners alla Classica Podistica di San Silvestro: a Valdilana arrivano 1° Britton e Cerutti FOTO e VIDEO

Oltre 100 runners alla Classica Podistica di San Silvestro: a Valdilana arrivano 1° Britton e Cerutti (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Come tutti gli anni, dopo le festività di Natale e Santo Stefano, i podisti si ritrovano a Trivero, nel comune di Valdilana, per la Classica Podistica di San Silvestro, organizzata dall'Atletica Trivero 2001, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro Loco di Trivero. 106 i runners che, nella mattinata di oggi, 27 dicembre, si sono dati appuntamento in piazza Chiesa Matrice per la corsa su strada di 8,3 chilometri.

Alla fine, Robert Grant Britton ha tagliato per primo il traguardo di gara con un tempo pari a 28'20''. Alle sue spalle Francesco Guglielmetti (29'44'') e Federico Mussi (30'30''). Più combattuta la gara al femminile, con Federica Cerutti (32'32'') uscita vincitrice dal duello con Ivana Iozzia (32'43'') per soli 11 secondi. Sul gradino più basso del podio figura Greta Negro, con un tempo pari a 33'25''.