Biella: giovani litigano fuori da un locale, intervengono Carabinieri

Solo l'intervento dei Carabinieri nella serata di ieri venerdì 19 gennaio ha riportato la calma tra un gruppetto di giovani che stava litigando davanti a un bar.

Non si conoscono i motivi del diverbio che è scoppiato nei pressi di un locale tra via Italia e via Galileo Galilei. Al loro arrivo, i militari hanno identificato i presenti anche se sembra che alla lite avessero partecipato altre persone che prima del loro arrivo si sarebbero però allontanate.

Al momento sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, anche perchè il proprietario del locale lamenta il danneggiamento della vetrina durante la lite, e uno dei presenti si è recato al pronto soccorso per farsi medicare per alcune ferite riportate.