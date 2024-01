Valdilana, rogo al Gae Aulenti: La Provincia di Biella ha ultimato il ripristino e la pulizia degli spazi danneggiati

Nella tarda serata di venerdì 12 gennaio, nel parcheggio davanti all’Istituto Gae Aulenti di Valdilana, due vetture in sosta sono state avvolte dalle fiamme di un rogo causato da un cortocircuito che ha danneggiato lo stabile.

La Provincia di Biella, proprietaria dell’edificio scolastico e responsabile, tra le altre cose, della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, ha tempestivamente provveduto alla verifica degli impianti, circoscrivendo l’area e le aule coinvolte dall’evento. Oltre al danneggiamento estetico dell’edificio, si è verificato un importante problema di inaccessibilità di un’area dell’Istituto: è stato quindi ordinato il trasferimento delle numerose classi affacciate lato strada, in aule rivolte verso il cortile interno, permettendo così ai ragazzi di non perdere nemmeno un giorno di lezione.

La Provincia di Biella ha inoltre prontamente attivato la cooperativa responsabile della pulizia interna delle aule e degli spazi coinvolti, e la ditta per la pulizia dei vetri esterni del palazzo e per il ripristino della facciata. Le operazioni, svoltasi in tempi brevissimi, si sono concluse nella giornata odierna: in pochi giorni è stato risolto il problema nell’area coinvolta e da lunedì le classi evacuate potranno tornare nelle proprie aule.

Il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ringrazia per la preziosa collaborazione le Dirigenti scolastiche Marialuisa Martinelli, Raffaella Miori e Tiziana Tamburelli, oltre i dipendenti e i collaboratori per la prontezza e la capacità dimostrata, che hanno permesso all’Ente di ripristinare la situazione in tempi da record.