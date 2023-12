L´Istituto Gae Aulenti di Mosso, una eccellenza formativa del Biellese Orientale

Nell´ambito delle manifestazioni legate al Presepe Gigante di Marchetto, ieri, sabato 16 dicembre si è svolta la consueta cena di Gala presso l´istituto Alberghiero Gae Aulenti di Mosso. Erano presenti numerosi volontari della Pro Loco Mosso , il sindaco di Valdilana Mario Carli e rappresentanti della amministrazione comunale.

Il Vice presidente della Proloco Maurizio Pasi ha ringraziato l´Istituto Alberghiero per aver organizzato questa cena complimentandosi e confermando l´importanza di questa scuola di eccellenza nell´offerta formativa del nostro territorio .

Le presentazioni, le decorazioni e le tecniche di cottura delle diverse portate erano innovative e di altissimo livello. Gli studenti hanno dato dimostrazione di grande e seria preparazione in cucina e nel servizio di sala ed accoglienza.

A nome della Proloco, il vice presidente ha poi colto l´occasione, nell´avvicinarsi del compimento di cinque anni dalla nascita di Valdilana, il grande comune del biellese orientale, per ringraziare l´amministrazione comunale, il pro-sindaco e gli uffici tecnico-amministrativi per il patrocinio e supporto dati alla Proloco di Mosso. Grazie a queste sinergie la manifestazione Presepe Gigante di Marchetto anche quest´anno si conferma come grande attrattiva turistica per il biellese con visitatori provenienti da tutto il Piemonte e alcune province liguri e lombarde.