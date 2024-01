Due auto a fuoco davanti al Gae Aulenti di Mosso

Due auto in sosta sono state avvolte dalle fiamme nella tarda serata di ieri, 12 gennaio, a Mosso, nel comune di Valdilana. Il fatto è avvenuto nel parcheggio davanti all'istituto Gae Aulenti.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 23.30 dai residenti della zona. Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza dei veicoli colpiti dall'incendio. Sono in atto i dovuti accertamenti per stabilire le cause del rogo ma sembra che sia da attribuire ad un cortocircuito.