Biella, al Gae Aulenti lo chef stellato Sergio Vineis: la cena delle eccellenze piemontesi.

Giovedì 16 novembre 2023, presso i laboratori dell’Istituto di istruzione superiore “Gae Aulenti”, siti in Viale Macallè 40/42, si è tenuta la cena facente parte dell’iniziativa "Eccellenze del Piemonte in Vetrina”.

L’evento è inserito nella programmazione della 93a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e realizzato in collaborazione con Visit Piemonte, le Agenzie Turistiche Locali, il comparto della formazione professionale e la Regione Piemonte. Scopo del progetto è quello di promuovere il turismo nell’intera regione.

Tappa della serata è stato il nostro territorio biellese, ancora piuttosto nuovo rispetto al tema della promozione delle eccellenze enogastronomiche e turistiche locali, come ha sottolineato l’ospite Paolo Zegna, presidente della fondazione Biellezza.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” di Biella, Mosso e Cavaglià, i quali hanno collaborato con lo chef Sergio Vineis del ristorante “Il Patio” di Pollone, fresco di conferma della ventunesima stella Michelin consecutiva. I docenti chef che hanno supportato gli allievi durante la serata sono stati Fabio Baldissin, Alberto Regis, Anna Fariello. Il servizio di sala è stato curato dalla professoressa Susanna Zona con la sua classe quinta di Mosso e dal professor Michele Cuccaro della sede di Cavaglià. Il servizio di accoglienza degli ospiti è stato invece coordinato dalla professoressa di ricevimento Monica Laudani e dai suoi studenti di Biella.

Agli ospiti sono state servite quattro portate. L’entrée è consistita in un uovo poché accompagnato da una crema di castagne e patate e guarnito con un’eccellenza del territorio biellese, la Paletta di Coggiola. Il primo piatto non poteva che avere come protagonista il Tartufo Bianco d’Alba, servito con fagottini di cavolfiore di Moncalieri, burro, nocciola e acciughe. La birra Menabrea è stata invece al centro del secondo piatto ed è stata usata per

cuocere una guancetta di maiale accompagnata da polenta morbida integrale e sformatino di topinambur. Come dessert è stata presentata una torta di cioccolato con mele caramellate e crema al Ratafià di ciliegie di Andorno.

Numerosi gli ospiti noti che hanno presenziato alla serata; oltre al già citato amministratore delegato del gruppo Zegna, Paolo Zegna, erano presenti anche il sindaco di Biella Claudio Corradino, il presidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo, il Manager nel settore turistico e dei beni culturali -e dal 2019 Direttore Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba- Stefano Mosca, la presidente dell’ATL Raffaella Afferni, Beatrice Borgia della film commission città di Torino, Luca Broccatelli della Regione Piemonte e il giornalista Francesco Vicario. In rappresentanza dell’istituto hanno preso parte all’evento la nuova dirigente dell'IIS “Gae Aulenti” Maria Luisa Martinelli e l’ex dirigente Cesare Molinari.

Alla fine della cena è intervenuto lo chef Vineis, che ha ringraziato la scuola per l’occasione propostagli e per il pomeriggio trascorso con gli studenti. Lo chef ha rinnovato inoltre la sua disponibilità a collaborare con la scuola, non solo nell’ottica degli stage lavorativi ma anche per rafforzare la sinergia tra scuola e imprese del territorio volta al miglioramento delle competenze degli studenti stessi. L’importanza del legame tra scuola e territorio è stata ribadita più volte, mettendo in luce inoltre anche le potenzialità di Biella come meta turistica.

La cena si è conclusa con un ringraziamento da parte della dirigente Martinelli agli alunni, veri e propri ambasciatori del territorio e depositari del compito di far appassionare al biellese tutti coloro che verranno a visitarlo.