Biella, fuga gas in via Rosmini: arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima serata di oggi, 15 gennaio, per una fuga gas. L'allarme è stato lanciato in via Rosmini, a Biella. Sul posto le squadre di Biella per l'individuazione della perdita e la messa in sicurezza dell'area interessata.