A Vigliano Biellese con l’Associazione Carrettieri per i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate VIDEO

A Vigliano Biellese con l’Associazione Carrettieri per i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate.

Dopo il centenario dell’associazione celebratosi nel 2023, anche quest’anno i carrettieri di Vigliano Biellese proseguono i festeggiamenti in occasione della giornata del loro patrono Sant’Antonio Abate. L’appuntamento è per domenica 21 gennaio 2024, alle ore 8.30, presso la sede degli Alpini in viale Alpini d’Italia, dove partiranno i festeggiamenti. Ad accogliere i partecipanti sarà il presidente dell’Associazione Carrettieri Sergio Merlin, insieme a tutto il consiglio e al nuovo priore, Marco Macchieraldo, che offrirà un rinfresco presso il salone degli Alpini, segnale di una proficua collaborazione fra le due associazioni.

Marco Macchieraldo è “figlio d’arte”: suo padre Giancarlo è stato, infatti, per anni presidente dell’Associazione Carrettieri. In questo senso, la consegna della fascia di priore, in occasione del 101° anno dell’associazione, sancisce, per così dire, un nuovo corso e allo stesso tempo intende rinsaldare il legame con il passato e la storia. Un passato fatto di duro lavoro a contatto con la terra. Una storia fatta di persone e di animali, i cavalli, con i quali i carrettieri hanno tracciato nel tempo un reticolato di percorsi che hanno costituito le vie del commercio fino all’avvento del trasporto su gomma. Quei percorsi sono oggi meta degli appassionati di outdoor e rappresentano ancora un valore per il territorio.

I tempi sono cambiati e il numero dei carrettieri si è via via ridotto, ma i figli e i nipoti di coloro che quella storia l’hanno vissuta, hanno raccolto il testimone e proseguono con tenacia e passione i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, con lo sguardo sempre rivolto al futuro, ma anche alle proprie radici. In quest’ottica, oggi non sono più soltanto i carri trainati da cavalli a ritrovarsi e sfilare, ma anche trattori e automezzi: quello del carrettiere, pur non essendo più un mestiere, porta con sé antichi valori.

Dopo il rinfresco offerto dal priore, i festeggiamenti di domenica 21 gennaio continueranno, alle 9.30, con la sfilata di cavalli, carri, trattori e automezzi per le vie del paese, con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Valdengo. L’arrivo nella piazza del mercato (via Largo Stazione) è previsto per le ore 10:30, quando avverrà la benedizione da parte del parroco, don Luca Murdaca, e la distribuzione del vin brulè. Seguirà alle 11.00, nella chiesa di Santa Maria Assunta, la Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate e dei soci defunti e alle 12:30 il pranzo sociale servito presso la sede dell’Associazione Carrettieri (via per Chiavazza 32), da “Romeo Cà ‘d Gamba”.

Il priore Marco Macchieraldo, con il supporto dell’associazione, ha preparato alcune sorprese, che allieteranno la domenica di festa.

alessandro flecchia (dell’Associazione Carrettieri)