Il 6 gennaio arriva la befana e a Masserano si festeggia in compagnia. L’associazione Genitori Sempre Masserano che Cresce organizza, in occasione dell’epifania e con il patrocinio del Comune di Masserano, un pomeriggio di giochi e divertimento. Per l'occasione la consegna della calza e una gustosa merenda.