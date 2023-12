83enne si getta dalla finestra dell'ospedale, tragedia a Biella

Nonostante il pronto intervento del personale sanitario del 118, è spirato poco dopo la caduta l'uomo di 83 anni, precipitato da una finestra dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 22 dicembre.

Stando alle prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni, il pensionato si sarebbe lanciato da una finestra cadendo sul tetto-giardino della struttura ospedaliera. I successivi tentativi di salvargli la vita sono stati del tutto vani.

Sul posto anche gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella per gli accertamenti di rito. Ignote le cause che hanno portato al drammatico gesto. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.