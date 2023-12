Lutto a Candelo per la morte di Andrea Bottigella, per tutti era “l'eterno boy scout”

Dolore a Candelo per la morte di Andrea Bottigella, da tutti soprannominato l'eterno boy scout. Nato a Biella nel 1949, a 21 anni è stato il più giovane candidato italiano alle elezioni amministrative del 1970. Era candidato come consigliere comunale a Candelo dove era fidanzato. Insieme alla poi moglie Paola Cenedese e ad altri candelesi (Andrea Biolcati, Graziano Debernardi) hanno cominciato ad occuparsi dei giovani a Candelo formando una piccola squadra di calcio per i ragazzini del paese.

Fu anche uno dei fondatori dell’associazione di pallavolo Candelo '70, diventata poi Candelo Volley. Consigliere comunale a Candelo per diversi mandati negli anni '80, è stato poi presidente della cooperativa sociale Il Punto occupandosi per vent'anni dell'amministrazione e gestione di comunità terapeutiche per il recupero dalle tossicodipendenze a Biella e nel resto del Piemonte. Da molti anni era socio UCID Piemonte e Vall D'Aosta Professionalmente, dopo una lunga esperienza come consulente aziendale nel settore tessile, nel 1987 ha aperto la Alfapi Risorse, prima agenzia biellese per la ricerca di personale che ha continuato con successo fino a pochi mesi fa.

Commovente il ricordo del sindaco di Candelo Paolo Gelone: “ Con Andrea c’era un’amicizia che durava da 50 anni. Abbiamo condiviso momenti bellissimi con la pallavolo, ci siamo confrontati in politica all’insegna sempre del rispetto e della correttezza. Una settimana prima di morire mi ha chiamato per una lunga chiacchierata, molto toccante che porterò per sempre nel cuore. Mi disse che era pronto per l’ultimo viaggio e abbiamo ripercorso i momenti più significativi della nostra Amicizia. Grazie Andrea per tutto quello che hai fatto per i nostri giovani. Andrea amava le montagne biellesi e la Baraggia e resterà per tutti noi l’eterno Boy Scout”.